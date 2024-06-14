Главред и гендиректор "Коммерсанта" Желонкин покидает издательский дом

Медиаменеджер Владимир Желонкин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Медиаменеджер Владимир Желонкин в ближайшее время покинет издательский дом "Коммерсантъ", где он занимает позиции главного редактора и генерального директора, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Владимир Желонкин в ближайшее время покинет издательский дом "Коммерсантъ", - сказал собеседник агентства.

"Без комментариев", - сказал "Интерфаксу" Желонкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее 14 июня "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщили, что Желонкин скоро покинет пост главного редактора, а на его место придет замгендиректора ИД Михаил Лукин. По словам одного из источников газеты, Желонкин еще на какое-то время может сохранить за собой пост гендиректора.

Желонкин стал гендиректором ИД в 2016 году, а главным редактором "Коммерсанта" - в 2018 году.