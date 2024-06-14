Поиск

Главред и гендиректор "Коммерсанта" Желонкин покидает издательский дом

Главред и гендиректор "Коммерсанта" Желонкин покидает издательский дом
Медиаменеджер Владимир Желонкин
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Медиаменеджер Владимир Желонкин в ближайшее время покинет издательский дом "Коммерсантъ", где он занимает позиции главного редактора и генерального директора, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Владимир Желонкин в ближайшее время покинет издательский дом "Коммерсантъ", - сказал собеседник агентства.

"Без комментариев", - сказал "Интерфаксу" Желонкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее 14 июня "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщили, что Желонкин скоро покинет пост главного редактора, а на его место придет замгендиректора ИД Михаил Лукин. По словам одного из источников газеты, Желонкин еще на какое-то время может сохранить за собой пост гендиректора.

Желонкин стал гендиректором ИД в 2016 году, а главным редактором "Коммерсанта" - в 2018 году.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков уверен, что инициативу Путина будут рассматривать на Западе

Иноагентами признаны Данила Поперечный и Станислав Кучер

Что произошло за день: пятница, 14 июня

Военная операция на Украине

Путин заявил, что в зоне СВО находятся почти 700 тысяч российских военных

Российский МИД назвал допустимой различную транслитерацию имен в паспортах

Российский МИД назвал допустимой различную транслитерацию имен в паспортах

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале на 5,4%

Песков разъяснил, что новые предложения Путина по Украине не ультиматум, а мирная инициатива

Военная операция на Украине

Один человек погиб при обстреле города Суджа в Курской области

Военная операция на Украине

В Шебекине при обрушении подъезда пострадали пять человек

В Шебекине при обрушении подъезда пострадали пять человек

В Москве в июне осадков уже выпало почти в два раза больше месячной нормы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });