Еще два человека погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ на село Муром Шебекинского района и поселок Октябрьский Белгородского района при которых погибло два человека.

"В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Помимо того, в результате украинского обстрела из РСЗО поселка Октябрьский Белгородского района погибла женщина, сообщил Гладков.

Также, по словам губернатора, в результате обстрела села Архангельское мирный житель получил осколочные ранения. Его доставят в областную клиническую больницу.

Ранее в пятницу подъезд многоквартирного дома в белгородском Шебекино обрушился из-за обстрела со стороны Украины. По последним данным, в результате два человека погибли, семь пострадали.