Врио губернатора сообщил о нейтрализации 12 дронов ВСУ в Курской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о нескольких атаках региона с украинской стороны за субботу.

"В течение дня неоднократно обстреливались посёлок Тёткино и деревня Сергеевка Глушковского района, сёла Гоголевка, Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Сбросы с беспилотников и атаки дронов были зафиксированы в селе Гордеевка и деревне Внезапное Кореневского района, Сергеевке, сёлах Горналь и Плёхово. Ранен один мирный житель.

"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 12 украинских дронов", - написал врио губернатора.