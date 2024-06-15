Слуцкий не видит смысла для РФ оставаться в ПА ОБСЕ после отказа в визах делегатам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В связи с очередным отказом от выдачи виз делегатам из РФ следует вернуться к вопросу о приостановлении участия России в ПА ОБСЕ и выплат взноса в ее бюджет за 2024 год, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Считаю, что ситуация вокруг сессии в Румынии актуализирует возобновление дискуссии о целесообразности дальнейшего пребывания постоянной делегации Федерального Собрания РФ в этой организации. Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться в такой Ассамблее", - сказал он журналистам в субботу.

Слуцкий напомнил, что в Госдуме и Совете Федерации в феврале ставился вопрос о приостановлении участия России в ПА ОБСЕ и выплат взноса в ее бюджет за 2024 год с разработкой соответствующих проектов постановлений и тогда их обсуждение было решено отложить.

Ранее стало известно, что МИД Румынии отказал в выдаче виз членам российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.

Слуцкий отметил, что "это не первое подобное проявление со стороны западных государств-членов ПА ОБСЕ": в 2022 году в визах делегатам от России на сессии Ассамблеи отказали Великобритания и Польша. "Все это говорит о том, что вопиющее ущемлении прав российских депутатов и сенаторов в очередной раз происходит при попустительстве руководящих органов самой ПА ОБСЕ", - сказал он.