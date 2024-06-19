РФ намерена приостановить участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации совместно с Госдумой подготовят решение о приостановке участия России в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ и замораживании выплат этой организации со стороны Российской Федерации, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету (Совфеда - ИФ) отработать с коллегами из Государственной думы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и соответственно о приостановке выплат в Парламентскую ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду.

Так она отреагировала на выступление первого замглавы комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, который озвучил такую позицию, сказав, что она согласована с Госдумой.

"Предлагается к следующему пленарному заседанию нашей палаты, а именно к 3 июля сего года, подготовить и вынести на рассмотрение проект решения Совета Федерации по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ. По согласованию с Государственной думой аналогичное решение практически синхронно будет принято на пленарном заседании нижней палаты", - сказал Джабаров.

После этого решение будет направлено в адрес председателя ПА ОБСЕ за подписью руководителей обеих палат Федерального собрания РФ.

Сенатор отметил, что, по мнению российской стороны, "уничтожены все принципы, на которых держалась" ПА ОБСЕ. Кроме того, произошла "тотальная украинизация" повестки ассамблеи, сказал он.

"Из форума для равноправного диалога ассамблея превратилась в политизированный инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса", - сказал сенатор.

В качестве примера он привел отказы во въезде членам российской делегации в целый ряд стран для участия в мероприятиях ПА ОБСЕ. В числе этих государств - Великобритания, Польша, Канада, а на прошлой неделе российским парламентариям не выдала визы Румыния.

"Последний пример, когда Румыния отказала в выдаче виз национальной делегации. Это уже, конечно, та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение", - сказала на это Матвиенко.

При этом она выразила надежду, что в ПА ОБСЕ лишь "временное помутнение мозгов, которое все равно рано или поздно пройдет и придет осознание, что только с участием России можно говорить о равной и неделимой безопасности".