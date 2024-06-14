Румыния отказалась выдать визы российской делегации для сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте, сообщил в Telegram председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны-соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что "с учетом российской агрессии против Украины", ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну", - написал сенатор.