Поврежденная обстрелом ВСУ часть дома в Шебекино не подлежит восстановлению

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - По предварительному заключению экспертизы, поврежденная при обстреле ВСУ часть пятиэтажного дома в городе Шебекино не подлежит восстановлению, пострадавшие получат единовременные выплаты, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Предварительное заключение экспертизы: поврежденная часть четырехподъездной секции дома восстановлению не подлежит. Поэтому начиная с сегодняшнего дня администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей поврежденного дома", - написал он в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, газ, электроэнергия и вода в субботу будут подключены в домах, которые не разрушены: второй четырехподъездной секции пятиэтажного дома и соседней многоэтажки.

"Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и администрация Шебекинского округа формируют списки жителей пострадавшей секции четырехподъездного дома для единовременной выплаты на каждого прописанного члена семьи в размере 10 тысяч рублей. На следующей неделе постараемся выплатить. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 и 100 тысяч рублей соответственно", - написал Гладков.

Глава региона сообщил, что будет определен порядок предоставления нового жилья, взамен разрушенного в доме на Железнодорожной улице, во взаимодействии с Минстроем РФ.