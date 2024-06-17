Губернатор Артамонов сообщил о подавлении четырех дронов над Липецком с начала суток

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еще два украинских беспилотника были нейтрализованы над промышленной территорией Липецка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник Артамонов сообщал о подавлении двух БПЛА в Липецке.