Отключения газа и перебоев с подачей из-за ЧП на газопроводе под Саратовом не будет

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с аварией на газопроводе под Саратовом не будет, сообщил в субботу губернатор Роман Бусаргин.

"По информации экстренных служб, пострадавших в результате аварии нет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области произошла разгерметизация и возгорание, причина ЧП связана "по предварительной информации с аномальной жарой".