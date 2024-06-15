Ликвидирован ландшафтный пожар вокруг ЧП на газопроводе под Саратовом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Возникший ландшафтный пожар на территории ЧП на газопроводе под Саратовом полностью ликвидирован, сообщил глава регионального управления обеспечения жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

"По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, на место аварии привлечены все необходимые экстренные службы. Юрин отметил, что "производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего".

Как сообщалось, на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области произошла разгерметизация и возгорание, причина ЧП связана "по предварительной информации с аномальной жарой".