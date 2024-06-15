Под Саратовом загорелся магистральный газопровод

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области произошла разгерметизация и возгорание, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Роман Бусаргин.

Как отмечается в сообщении, причина ЧП связана, по предварительной информации, с аномальной жарой.

В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт.

Губернатор отметил, что "специалисты работают на месте и в ближайшее время ликвидируют возгорание".

Источник в экстренных службах Саратовской области сообщил, что ЧП произошло на магистральном газопроводе. "Причина пока не ясна", - сказал собеседник "Интерфакса".

Позднее губернатор написал: "В настоящий момент ландшафтный пожар локализован. Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено". По его словам, к ликвидации аварии привлечены все экстренные службы.

"15 июня в 16:00 поступило сообщение о том, что в Татищевском районе в н.п. Сторожовка произошло загорание газопровода в поле. По прибытию первого пожарного подразделения происходит факельное горение высотой 5 м", - сообщила в свою очередь пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Газопровод перекрыт. На месте три пожарных расчета МЧС России, 15 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается", - резюмирует ведомство.