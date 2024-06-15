Якушев будет совмещать пост полпреда президента в УрФО с работой в "Единой России"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полномочный представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев останется на своем посту, будет совмещать с работой в должности врио секретаря генсовета "Единой России", сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе полпредства.

"Да, будет совмещать", - сказали там.

Ранее сообщалось, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета партии.