Якушев назначен врио секретаря генсовета "Единой России"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии, сообщили в "Единой России".

В соответствии с уставом партии Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России", уточнили в партии.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (республика Башкортостан). Окончил Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение" и "Финансы и кредит", кандидат экономических наук. С 1993 года работал на различных должностях. С 2001 года занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году - главы Тюмени. С 2005 по 2018 годы был губернатором Тюменской области, с 2018 по 2020 - министром строительства и ЖКХ.

С ноября 2020 года является полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Ранее президент России назначил Андрея Турчака врио главы республики Алтай. Турчак был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года.