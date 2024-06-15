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Более 600 приусадебных участков затоплены в Ханты-Мансийском автономном округе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Шесть домов и 639 приусадебных участков в садовых товариществах оказались затопленными в Ханты-Мансийском автономном округе из-за паводка, сообщило в субботу региональное управление МЧС.

Объекты затоплены в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол Нижневартовского района.

На затопленных участках людей нет.

Уровень воды в реке Ляпин в районе Саранпауля к субботнему вечеру составил 1158 см. МЧС ранее называло критической отметкой "опасное явление" для этого населенного пункта является показатель 1150 см.

Участки федеральных автомобильных дорог и железных дорог, автомобильных и железнодорожных мостов, мест захоронения биологических отходов, складов с ядохимикатами, накопителей промышленных отходов, потенциально опасные объекты, в т.ч. с круглосуточным пребыванием людей, водозаборы из подземных источников в зону затопления и подтопления в ХМАО не попадают.

В Нижневартовске, Сургуте, Мегионе, Лангепасе, в Нефтеюганском, Сургутском, Березовском районах введен режим повышенной готовности в связи с паводком.

МЧС ХМАО Ханты-Мансийский автономный округ
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