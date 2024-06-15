Почти 150 приусадебных участков оказались затоплены за сутки в ХМАО

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Число затопленных приусадебных участков в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 562, говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

Так, затоплены участки в садовых участках городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол Нижневартовского района.

Всего за сутки затоплено 145 участков.

В частности, на реке Обь в садовых товариществах Нижневартовска подтоплено 348 приусадебных участков. Уровень воды в Оби около города вырос на 2 см и достиг 956 см. В СНТ города Лангепас подтоплено 165 участков.

"Постоянно проживающих граждан на затопленных участках нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Участки федеральных автомобильных дорог и железных дорог, автомобильных и железнодорожных мостов, мест захоронения биологических отходов, складов с ядохимикатами, накопителей промышленных отходов, потенциально опасные объекты, в т.ч. с круглосуточным пребыванием людей, водозаборы из подземных источников в зону затопления и подтопления не попадают.

В городах Нижневартовск, Сургут, Мегион, Лангепас, в Нефтеюганском, Сургутском, Березовском районах введен режим повышенной готовности в связи с паводком.

Как сообщалось, 9 июня уровень воды в реке Обь в Нижневартовске достиг критической отметки в 940 см. Ранее специалисты также ухудшили прогноз по уровню воды в Оби у Нижневартовска (с 800-890 см до 890-980 см).