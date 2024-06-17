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Мишустин сообщил об увеличении размера прожиточного минимума в РФ в 2025 году

В целом по России на душу населения он составит 17 733 руб., для трудоспособного населения - 19 329 руб., для детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.

Мишустин сообщил об увеличении размера прожиточного минимума в РФ в 2025 году
Фото: "Интерфакс"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. На прошлый год и текущий год такой показатель определялся законом о федеральном бюджете. Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода. Он используется для оценки уровня жизни в стране при формировании главного финансового документа, подготовке значимых социальных программ и мер помощи", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

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Мишустин сообщил, что субъекты РФ установят свои величины, к которым привязаны многие виды льгот, пособий, например, выплаты нуждающимся семьям с детьми.

В пресс-службе правительства отметили, что прожиточный минимум в целом по России на душу населения составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения - 19 329 рублей, для детей - 17 201 рубль, для пенсионеров - 15 250 рублей.

"Величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год, который по данным Росстата составил 40 121 рубль", - сообщил сайт кабинета министров.

"Обеспечение социальных гарантий - наш приоритет. Люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме", - заявил Мишустин.

Михаил Мишустин
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