Что произошло за день: понедельник, 17 июня

Новые заместители министра обороны РФ, отзыв лицензии у Автоградбанка, задержание бывшего чиновника Минсельхоза, больше 120 пациентов с подозрением на ботулизм в Москве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны РФ. Он будет курировать весь комплекс финансового обеспечения ВС РФ. Заместителями министра назначены Анна Цивилева, Павел Фрадков и Олег Савельев. От должностей освобождены первый замминистра обороны Руслан Цаликов, заместители министра Николай Панков, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Путин подписал указ, по которому у министра обороны может быть 12 заместителей.

- ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка в связи с тем, что он нарушал законодательство.

- Бывший глава департамента Минсельхоза Олег Донских задержан по делу о хищении более чем 2 млрд рублей после 12 лет в розыске. Его нашли в Истринском районе Московской области. Экс-чиновник отправлен под арест.

- В Москве 121 человек обратился к врачам с подозрением на ботулизм, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них - в реанимации. Четыре человека госпитализированы с симптомами ботулизма в Нижнем Новгороде.

- Российские активы Caterpillar переданы российской компании, подконтрольной фонду Balchug Capital армянского предпринимателя Давида Амаряна.

- Президент РФ будет руководить Федеральным медико-биологическим агентством. Оно исключается из перечня федеральных служб и агентств, которыми руководит правительство.

- Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на 2025 год. В целом по России на душу населения он составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения - 19 329 рублей, для детей - 17 201 рубль, для пенсионеров - 15 250 рублей.