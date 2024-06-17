США будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен пристально наблюдать за визитом президента России Владимира Путина, который проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, заявил в понедельник советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы обеспокоены укреплением отношений между этими двумя странами. Мы будем предельно внимательно наблюдать за визитом", - сказал Кирби, комментируя поездку Путина в Северную Корею.

"Они могут заключить соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, которое может как-то повлиять на безопасность на Корейском полуострове. Сейчас мы пока не видим признаков, которые бы на это указывали", - добавил он.

Ранее в понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе государственного визита Путина в Пхеньян 18-19 июня планируется подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает дальнейшее сотрудничество в сфере международной политики, экономики и вопросов безопасности.

В ходе предстоящих переговоров стороны планируют обсудить общее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. "Это и различные сферы экономики, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, межрегиональные связи, вопросы безопасности, вопросы сотрудничества на международной арене", - пояснил Ушаков.