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МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия прекращает свое участие в инициированном Австралией и Нидерландами в совете ИКАО разбирательстве против РФ по делу о крушении малазийского "Боинга" MH17 в Донбассе в 2014 году, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

При этом на Смоленской площади подчеркнули, что "Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы рейса MH17, открыта для соответствующей работы".

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В МИД РФ отметили, что "поскольку совет ИКАО отказался провести независимое расследование инцидента под эгидой ИКАО, "на столе" у Совета сейчас находятся исключительно результаты псевдорасследования, полученные одной из сторон разбирательства".

"Более чем за два года Россия представила в ИКАО обширную и убедительную доказательственную базу фактологического и юридического характера, свидетельствующую о непричастности нашей страны к катастрофе, и довела эти доказательства до всех государств-членов Совета. С ними теперь может ознакомиться любое из 193 государств-членов ИКАО и сделать собственные выводы", - заявили в МИД РФ.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

MH17 МИД РФ
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