Песков заявил, что Россия не станет выполнять решения ЕСПЧ по делу MH17

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Москва не признает решения Европейского суда по правам человека по искам Нидерландов и Украины по делу о крушении рейса Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году и и не собирается их исполнять

"Не собираемся выполнять, считаем их ничтожными", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ожидается, 9 июля ЕСПЧ должен огласить вердикт по этому резонансному делу, возбужденному по совместному иску Нидерландов и Украины.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

17 ноября Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко причастными к крушению пассажирского самолета Malaysia Airlines в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Четвертый подсудимый - россиянин Олег Пулатов - судом оправдан. Виновных суд заочно приговорил к пожизненным срокам и выплате 16 млн евро семьям погибших.