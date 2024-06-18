Более 1,5 тыс. нелегальных мигрантов выдворят из РФ после рейда в Подмосковье

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в рамках недельного рейда в Московской области пресекли свыше 5,3 тыс. правонарушений в сфере миграции, более 1,5 тысяч иностранцев выдворят из РФ, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.

"В результате операции пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции. Судебными органами вынесено более 1500 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, первый этап оперативно-профилактической операции "Нелегал - 2024" прошел в Подмосковье с 3 по 9 июня.

За нарушение режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ) за указанный период полицейские составили более 3200 административных протоколов, еще свыше 800 протоколов были выписаны за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ).

В отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП РФ) составлено более 500 административных протоколов.

"Сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 млн рублей. Взыскано на сумму более 13 млн рублей", - отметили в главке.

Кроме того, по данным пресс-службы, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции, из которых 38 дел - об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), 5 - о фиктивной регистрации (ст. 322.2 УК РФ), 283 - о фиктивной постановке иностранцев на учет (ст. 322.3 УК РФ) и 87 - о подделке документов в сфере миграции (ст. 327 УК РФ).

Также было возбуждено 23 уголовных дела о незаконном обороте наркотических средств (ст. 228 УК РФ) и еще 19 дел по иным преступлениям, совершенным иностранными гражданами.