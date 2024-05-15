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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Глава МВД потребовал жестких мер при злоупотреблении мигрантами правом находиться в РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев потребовал от сотрудников ведомства принятия жестких мер в случае злоупотребления мигрантами правом на проживание в РФ.

"Требую принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами, которые дают основание проживать в России. Наращивать усилия в борьбе с бесконтрольной выдачей иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком. Выявлять лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования", - сказал министр, слова которого привели в пресс-центре МВД.

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По словам министра, сотрудникам правоохранительных органов необходимо своевременно отрабатывать поступающие от граждан и появляющиеся в СМИ сигналы о возможных экстремистских проявлениях и деятельности этнических преступных сообществ со стороны мигрантов.

"Для оказания помощи территориальным органам в центральном аппарате министерства действует рабочая группа по реагированию на факты резонансных правонарушений с участием мигрантов", - подчеркнул Колокольцев.

Накануне глава МВД заявил в Совете Федерации о подготовке "реформы по регулированию трудовой миграции, усилению контроля за пребыванием (мигрантов - ИФ)".

Владимир Колокольцев МВД
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