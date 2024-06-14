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Полиция Москвы за четыре месяца выдворила из РФ более 2 тыс. иностранцев

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции за 4 месяца 2024 года привлекли к ответственности свыше 10 тыс. иностранных граждан и выдворили из страны более 2 тыс. мигрантов, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

"За нарушение миграционного законодательства РФ к административной ответственности за 4 месяца 2024 года привлечено свыше 10 тысяч иностранных граждан, из них более 8 тысяч - за нарушение режима пребывания, более 2 тысяч - за незаконное осуществление трудовой деятельности", - сказали журналистам в пятницу в пресс-службе.

По решению судебных органов за пределы России выдворено свыше 2 тыс. иностранных граждан, 350 лиц помещено в московский Центр временного содержания иностранцев.

"За нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в РФ составлено более 2 тысяч административных материалов, по результатам рассмотрения которых наложено штрафных санкций почти на 100 миллионов рублей. Органами дознания возбуждено 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции", - сказали в полиции.

Всего за указанный период полицейскими проверено около 6 тыс. столичных объектов: жилищные помещения в гостиницах, общежитиях и хостелах, промышленные предприятия, строительные объекты и жилой сектор.

Москва МВД РФ
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