Первая партия ядерного топлива доставлена для энергоблока №1 Курской АЭС-2

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Первая партия ядерного топлива для строящейся станции замещения доставлена на площадку действующей Курской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции.

"Первая тепловыделяющая сборка (ТВС) будет загружена в реактор первого энергоблока Курской АЭС-2 уже в этом году, знаменуя тем самым физический пуск", - говорится в сообщении.

На площадку доставлены три транспортных упаковочных комплекта с первыми шестью тепловыделяющими сборками.

"В ближайшее время мы планируем начать холодно-горячую обкатку реакторной установки - это последняя крупная технологическая операция на энергоблоке, предшествующая этапу физического пуска. В ходе нее мы подтвердим работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки уже на рабочих параметрах", - приводятся в сообщении слова директора Курской АЭС Александра Увакина.

Производителем стартовой загрузки ядерного топлива выступает Машиностроительный завод (АО "МСЗ") - предприятие топливного дивизиона "Росатома" в подмосковной Электростали.

"Всего проектом ВВЭР-ТОИ предусмотрено 163 ТВС, по 313 тепловыделяющих элементов в каждой ТВС. После получения лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 вся первая топливная загрузка будет перемещена специализированным транспортом в здание хранилища свежего топлива Курской АЭС-2 для проведения процедуры входного контроля топлива, формирования транспортных чехлов и отправки их в реакторное отделение", - говорится в пресс-релизе.

Топливный цикл во время эксплуатации составляет 18 месяцев. Замена отработавших тепловыделяющих сборок "свежими" будет производиться на остановленном и разуплотненном реакторе под слоем воды перегрузочной машиной с дистанционным управлением.

Курская АЭС-2 - станция замещения, включающая два блока мощностью 1255 МВт каждый. Сооружение энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 осуществляется в рамках федерального проекта "Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций" комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года".