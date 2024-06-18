"Автозавод СПб" к июлю выпустит 10 тыс. автомобилей под брендом Xcite

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) планирует к 1 июля собрать 10 тыс. автомобилей под брендом Xcite, сообщил генеральный директор завода Иван Миронов журналистам во вторник.

"На сегодняшний день мы практически подошли к цифре 10 тыс. собранных автомобилей. Они в разной степени готовности, (...) но к 1 июлю достигнем. (...) Продано у нас в период май-июнь порядка 300 автомобилей", - отметил он.

По его словам осенью автозавод планирует также начать производство второй модели бренда Xcite.

"Это будет кроссовер, С-класс, но уже полноприводный", - добавил Миронов.

Как сообщалось, активы петербургского автозавода в прошлом принадлежали Nissan, чье предприятие работало с 2009 года по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

"АвтоВАЗ" как производственный партнер завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила сборку.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых начались в РФ 27 мая. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что завод в этом году планирует выпустить 25 тыс. автомобилей.

В настоящее время владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.