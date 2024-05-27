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Бывший завод Nissan в Петербурге начал продажи кроссоверов Xcite X-Cross 7

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) начал в России продажи собираемых на предприятии среднеразмерных кроссоверов Xcite X-Cross 7, сообщает пресс-служба автозавода.

Автомобили можно купить в дилерских центрах Lada в Москве, Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

О начале сборки автомобилей под брендом Xcite завод сообщил в марте 2024 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что завод в этом году планирует выпустить 25 тысяч автомобилей.

Xcite X-Cross 7 предлагается с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Максимальная скорость движения составит 186 км/ч.

Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro.

Активы петербургского автозавода до 2022 года принадлежали Nissan, предприятие работало с 2009 года по 2022 год. В 2022 году Nissan решил уйти из России и передал завод за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

"АвтоВАЗ" как производственный партнер завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила сборку.

Сейчас владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.

Lada Nissan Петербург Xcite Автозавод Санкт-Петербург
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