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"Автозавод СПб" в 2024 году может выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite

"Автозавод СПб" в 2024 году может выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite
Новые модели автомобиля Xcite X-Cross 7
Фото: РИА Новости

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) в 2024 году может произвести до 25 тыс. автомобилей под брендом Xcite, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов журналистам в среду.

"Завод планирует выпустить до 25 тыс. автомобилей этой модели в этом году. Мы будем помогать нашему предприятию. (...) Наша задача не только возрождать автомобилестроение, но и обезопасить себя от технологической зависимости", - сказал он в среду на презентации первой модели легкового автомобиля под брендом Xcite - X-Cross 7.

По данным предприятия, в автомобиле установлен бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра. Его мощность составляет 147 лошадиных сил. Максимальная скорость движения - 186 км/ч.

Ранее сообщалось, что старт продаж автомобилей модели Xcite на российском рынке намечен на первую половину текущего года.

Экономика"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом XciteЧитать подробнее

Автозавод уже собрал первую партию из нескольких тысяч машин.

Среднесрочный план развития площадки в Санкт-Петербурге предполагает запуск производства "ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами". Кто именно является иностранным партнером проекта, в компании не уточняют.

Активы петербургского автозавода в прошлом принадлежали Nissan, чье предприятие работало с 2009 года по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

Став производственным партнером завода, "АвтоВАЗ" летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 со 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой АКПП. Он собирался на основе модели китайского автоконцерна FAW - FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекращала сборку. В "АвтоВАЗе" ситуацию не комментировали.

Сейчас владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.

АвтоВАЗ Александр Беглов Минпромторг Петербург Xcite Автозавод СПб
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