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Температура воды в Сочи опустилась до 16 градусов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Температура воды в Черном море в районе Сочи понизилась до 16 градусов, такой она будет в течение ближайших дней, при этом в соседних районах температура моря составляет более 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды в Сочи вчера была 18 градусов. А сегодня она достигла 16 градусов. Это связано с тем, что именно в пригорных и горных районах выпали интенсивные осадки. И холодная вода с гор обусловила резкое понижение температуры. Конечно, это скоро пройдет, но несколько дней вода будет холодная. Если новых осадков в горах не выпадет, температура восстановится через пару дней", - сказал Вильфанд.

При этом в других районах черноморского побережья температура воды значительно выше: в Анапе, Туапсе, Геленджике - 25 градусов, в Евпатории - 23 градуса, в Феодосии и Алуште - 22 градуса, в Ялте - 21 градус. "Температура воды на месяц опережает климатическую температуру, такая температура должна быть во второй половине июля", - отметил Вильфанд.

На балтийском побережье в Калининградской области температура воды составляет 18 градусов.

В Москве-реке к выходным температура воды понизится до 18-20 градусов, прогнозирует синоптик.

Роман Вильфанд Сочи Черное море Гидрометцентр РФ
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