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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Температура воды в Москве в выходные обгонит значения черноморских курортов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Температура воды в водоемах Москвы и Подмосковья в выходные поднимется до 21 градуса, что выше температуры воды Черного моря, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже уверенно можно говорить, что в субботу и воскресенье температура воды будет в Москве и Московской области выше, чем на Черном море. Прогнозируется 21 градус даже в Москве-реке", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что "солнце прогревает водную поверхность днем, а ночью, поскольку температуры очень высокие, не происходит отдача тепла, которое днем получает водный объект".

Согласно прогнозу, в выходные в Москве будет плюс 27- плюс 29 градусов, по области ожидается плюс 25 - плюс 30 градусов.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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