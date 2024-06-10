Купальный сезон начался на черноморском побережье

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вода на черноморском побережье прогрелась до 22 градусов, в Крыму температура воды приблизится к такой отметке к концу второй декады июня, сообщил в понедельник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды на Черном море с сегодняшнего дня устойчиво 22 градуса, поэтому можно открывать купальный сезон. В Крыму нужно еще немного подождать, может быть к концу второй декады будет уже такая же температура", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на юге европейской России установилась жаркая погода, плюс 32 - плюс 35 градусов в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. "Но на черноморском побережье более мягко - плюс 28 - плюс 30 градусов", - добавил он.