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Купальный сезон начался на черноморском побережье

Купальный сезон начался на черноморском побережье
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вода на черноморском побережье прогрелась до 22 градусов, в Крыму температура воды приблизится к такой отметке к концу второй декады июня, сообщил в понедельник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды на Черном море с сегодняшнего дня устойчиво 22 градуса, поэтому можно открывать купальный сезон. В Крыму нужно еще немного подождать, может быть к концу второй декады будет уже такая же температура", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на юге европейской России установилась жаркая погода, плюс 32 - плюс 35 градусов в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. "Но на черноморском побережье более мягко - плюс 28 - плюс 30 градусов", - добавил он.

Крым Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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