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Рябков заявил о назревших изменениях в военной и ядерной доктринах РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Москва предельно ответственно подходит к вопросу внесения возможных изменений в свою ядерную доктрину, работа по их выработке не ограничена временными рамками, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Международная обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Фактор ядерного сдерживания в нашей системе обеспечения безопасности играет ключевую роль - это тоже неоспоримо и общеизвестно. Наши партнеры, наши оппоненты прекрасно понимают то значение, которое мы придаем фактору ядерного сдерживания", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса", что именно должно произойти, чтобы российская сторона приняла решение о внесении изменений в этот документ.

"Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показывают, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине, как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Работа эта идет, она не закончена. Никакие временные рамки, диапазоны, графики этой работы я обсуждать не готов. И в любом случае все должны понимать, что мы подходим к данному сюжету предельно ответственно", - подчеркнул Рябков.

Замминистра отметил: "наши специалисты, которые отвечают за ядерный компонент в военной организации РФ, прежде всего, нацелены на то, чтобы эта работа шла системно и с максимальной ответственностью".

Сергей Рябков МИД РФ
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