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Рябков допустил коррекцию ядерной доктрины России из-за действий США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Неприемлемое поведение США и НАТО ставит перед Москвой вопрос о приведении базовых документов в сфере ядерного сдерживания в большее соответствие с текущими потребностями, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Его спросили, каких положений ядерной доктрины России могут коснуться возможные изменения.

"До принятия соответствующих решений в нашей практике отсутствует предварительное освещение того, какого рода изменения могут быть внесены", - ответил он.

"Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставит перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями", - подчеркнул Рябков.

7 июня президент Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что указанный в российской ядерной доктрине момент для применения ядерного оружия не наступил, но добавил, что доктрина может быть скорректирована.

"Но эта доктрина - это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину", - сказал он тогда.

США НАТО Сергей Рябков Владимир Путин МИД
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