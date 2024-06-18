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Замглавы МИД РФ сообщил, что контакты с США сведены к абсолютному минимуму

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Контакты с США сведены к абсолютному минимуму по количеству и содержанию, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству их, и по содержательной стороне. Мы по большому счету занимаемся только визами, гуманитарными случаями, функционированием посольств, работой делегаций, которые вынуждены ездить в США, в том числе на ооновские мероприятия", - сказал он журналистам в Москве во вторник.

"А что касается политических сюжетов, то по мидовской линии ничего кроме эпизодических контактов на "полях" международных организаций и в дополнение к этому демаршей предупредительных в адрес США, чтобы они не ошиблись в своем антироссийском угаре и не наломали больше дров, ничего кроме это нет", - отметил замминистра.

Сергей Рябков США МИД РФ
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