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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В МИД отметили, что посол США временно отсутствует в РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Линн Трейси временно находится за пределами страны, МИД РФ был поставлен в известность, сообщил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России, это было объявлено нам", - сказал он в эфире "Первого канала".

Рябков пояснил, что об этом было сообщено в МИД за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов на инаугурацию президента РФ.

"Здесь есть в России поверенная в делах США. Соответственно, как я понимаю, в том числе из сообщения Госдепартамента вчерашнего, ее присутствие не будет предусмотрено на сегодняшней церемонии", - добавил Рябков.

Отвечая на вопрос о том, были ли в последнее время непубличные контакты с США по тематике стратегической стабильности, Рябков добавил: "Нет, у нас минимальный идет диалог с Соединенными Штатами в целом, а конкретно по этой теме мы эпизодически обмениваемся мнениями по фрагментарным аспектам".

По его словам, такие контакты происходят "сугубо на рабочем уровне, в основном с задействованием каналов посольств, здесь нет ничего похожего на то, что было в прошлом".

"Для того, чтобы начинать рассматривать возобновление систематизированного диалога с США в этой сфере, необходимо, чтобы мы увидели начало реальных изменений к лучшему в нынешней глубоко враждебной по отношению к России политики Соединенных Штатов. Пока этого не происходит, соответственно нет возможности вести диалог ни по стратстабильности, ни по ограничению стратегических вооружений. Более того, из-за разрушительной эскалационной линии Вашингтона под вопросом наш мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Ситуация тревожная", - добавил заместитель министра.

МИД РФ США Линн Трейси Сергей Рябков
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