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Рябков назвал угрозы генсека НАТО о ядерных силах не столь масштабными, как пишут СМИ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерных силах альянса имеют эскалационный характер, однако не настолько серьезны, как их представляют в СМИ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Средства массовой информации, не читая первоисточники, стремятся набрать количество посещений сайтов и просмотров. Мы не читаем ничего, кроме первоисточников. Там есть элемент эскалационный и определенные угрозы, но не в таком масштабе, как это преподносилось СМИ", - сказал Рябков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления генсека НАТО.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс "ведёт все более агрессивную, все более безответственную линию на российском направлении, и несомненно, в НАТО немало тех, кто и дальше хотел бы испытывать нас на прочность".

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"Именно в эту абсолютно не соответствующую задаче поддержания международного мира и безопасности канву укладываются упомянутые вами высказывания. Мы не всегда реагируем вербально на разного рода провокационные вбросы, но это не значит, что в Москве они не замечаются", - добавил замглавы МИД РФ.

"Мы ведём нашу работу с точки зрения калибровки собственных военных возможностей и потенциальной реакции на усиливающуюся угрожающую риторику со стороны Запада скорее тихо, чем публично. Думаю, это правильный подход. Именно так мы будем реагировать на то, что в действиях НАТО прослеживается и то, что пытается руководство международного секретариата НАТО заложить в плане неких угрожающих сигналов Москве", - сказал Рябков.

Ранее Столтенберг сообщил в интервью британской газете Telegraph, что страны НАТО проводят консультации по вопросу возможного переводов ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, а какие из них следует ставить на хранении, нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - сказал он в интервью газете.

МИД РФ Сергей Рябков НАТО Йенс Столтенберг
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