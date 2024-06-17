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Генсек НАТО призвал к переводу ядерного арсенала альянса в режим готовности

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и перевода его в состояние готовности, мотивируя это "угрозами со стороны России и Китая", сообщает британская The Telegraph.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, а какие из них следует ставить на хранении, нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - сказал он в интервью газете.

Генсек высказался за транспарентность в области ядерной стратегии НАТО, отметив, что она должна стать ее краеугольным камнем политики сдерживания.

По его словам, "целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока ядерное оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом". Он добавил, что "прозрачность помогает донести этот прямой сигнал".

Йенс Столтенберг НАТО
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