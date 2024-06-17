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Кремль расценил слова о боеготовности ядерного оружия НАТО как нагнетание напряженности

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении необходимости приведения ядерного оружия альянса в состояние боеготовности – это очередное нагнетание напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне (по итогам конференции по Украине в Швейцарии - ИФ), которую подписали далеко не все. Где как раз тоже, если я не ошибаюсь, говорится о недопустимости такой риторики. Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в понедельник прокомментировал заявление Столтенберга о том, что страны НАТО обсуждают вопрос о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности.

"Хочу здесь напомнить, что когда президент Путин говорит об этой проблематике, по военным ядерным делам, он отвечает на чьи-то вопросы: журналистов, в том числе иностранных (...). Он не говорит об этом по своей инициативе и он очень внимательно к этому относится", - сказал Песков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и перевода его в состояние готовности, мотивируя это "угрозами со стороны России и Китая",

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, а какие из них следует оставить на хранении, нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся", - сказал он в интервью британской The Telegraph.

Генсек высказался за транспарентность в области ядерной стратегии НАТО, отметив, что она должна стать краеугольным камнем политики сдерживания.

По его словам, "целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока ядерное оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом". Он добавил, что "прозрачность помогает донести этот прямой сигнал".

Дмитрий Песков Йенс Столтенберг НАТО
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