Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития России

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин свои указом утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий.

Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительству РФ поручено в трехмесячный срок "определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и ускоренным внедрением в экономику важнейших наукоемких технологий, в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства".

В шестимесячный срок правительство должно осуществить комплекс мероприятий, "направленных на обеспечение единства применения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий при реализации государственной политики в области научно-технологического развития", в том числе обеспечить внесение в законодательство изменений в соответствии с указом.

В числе утвержденных приоритетных направлений научно-технологического развития: высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика, превентивная и персонализированная медицина; обеспечение здорового долголетия; высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство; безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации; интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства; укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования; адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

В перечень важнейших наукоемких технологий вошли, в частности, критические технологии в сферах энергетики и медицины, сельского хозяйства, хранения и передачи информации, создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, транспортные технологии для различных сфер применения, в том числе беспилотные и автономные системы, технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли и др.

В перечне также содержатся сквозные технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии; технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками; технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники; технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти; технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения и др.