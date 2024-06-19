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Платформа ГАС "Выборы" 2.0 будет использоваться на выборах в 46 регионах РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Новая цифровая платформа ГАС "Выборы" 2.0 будет использоваться в 46 субъектах страны на предстоящих в сентябре выборах, сообщили в Центризбиркоме России.

"В ЦИК России подвели итоги общероссийской тренировки и тестирования новой Цифровой платформы - ГАС "Выборы" 2.0. Этап создания Цифровой платформы завершается и необходимо переходить к ее активному внедрению в режиме опытной эксплуатации. В ходе предстоящего единого дня голосования 8 сентября 2024 года это запланировано в 46 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК в среду.

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В тренировке, которая стартовала 15 апреля текущего года, приняли участие избирательные комиссии субъектов России, где пройдут выборы в единый день голосования в сентябре. Важным этапом тренировки стало прошедшее 22-24 мая тестовое голосование, когда на практике были отработаны действия организаторов выборов по использованию подсистем и компонентов новой системы, отметили в комиссии.

"В следующем году мы должны полностью перейти на работу с цифровой платформой 2.0, которая, сохраняя все достоинства ГАС "Выборы" в части безопасности и надежности, обладает всеми преимуществами, которые дает цифровая платформа", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

Ранее Памфилова сообщила, что в единый день голосования 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний. Запланированы выборы различного уровня, в том числе выборы губернаторов 21 региона и депутатов Мосгордумы.

ЦИК РФ
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