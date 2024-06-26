На довыборы депутатов Госдумы в сентябре потратят около 280 млн рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На подготовку и проведение довыборов депутатов Госдумы по одномандатным округам в сентябре из федерального бюджета выделят около 280 млн рублей; соответствующее постановление ЦИК РФ принято на заседании комиссии в среду.

"Всего средств федерального бюджета: 279 766 600", - говорится в постановлении.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам пройдут в течение трех дней подряд – с 6 по 8 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что среди одномандатных округов, где запланированы выборы: Республика Хакасия - Хакасский одномандатный избирательный округ №35; Брянская область - Унечский одномандатный избирательный округ №78; Ростовская область - Южный одномандатный избирательный округ №152.