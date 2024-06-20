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Пожар произошел на нефтебазе в Адыгее после атаки украинских БПЛА

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Нефтебаза в поселке городского типа Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея загорелась в результате атаки украинских беспилотников, пожар ликвидирован, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района. В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.

По словам Кумпилова, площадь пожара составила около 400 кв. м, пострадавших нет

Адыгея Мурат Кумпилов
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