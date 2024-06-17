Три человека получили ранения при обстреле села в Белгородской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Село Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, в селе в результате обстрела в четырех квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна. Кроме того, различные повреждения получили пять частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки.

"Также в социальном объекте и административном здании повреждены входные группы и остекление", - добавил Гладков.