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Три человека получили ранения при обстреле села в Белгородской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Село Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, в селе в результате обстрела в четырех квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна. Кроме того, различные повреждения получили пять частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки.

"Также в социальном объекте и административном здании повреждены входные группы и остекление", - добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ
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