Путин заявил, что условия РФ по миру на Украине могут меняться в зависимости от состояния на земле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил мнение о том, что нигилизм в отношении предложений России по урегулированию конфликта на Украине не будет продолжаться вечно, что-то будет меняться, в том числе будут меняться условия РФ в зависимости от ситуации на земле.

"Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка будет что-то меняться, в том числе будут меняться и наши условия в зависимости от ситуации на земле", - сказал Путин журналистам во время подхода к представителям российских СМИ.

Президент также отметил, что изложенные партнерами предложения по урегулированию конфликта также являются формой ультиматума. "Какие-то формулы напридумывали. Есть результат? Результат наших переговоров минских в Стамбуле? Почему это никто не вспоминает?", - добавил Путин.

"Если мы тогда договорились и стоит подпись руководителя переговорной группы со стороны Украины, значит это, что достигнутые в Стамбуле договоренности в принципы были приемлемыми для украинской стороны. Что же такого произошло на земле, на поле боя, что позволяет выдвигать какие-то дополнительные, никак не связанные с нашими договоренностями в Стамбуле условия?", - отметил президент.