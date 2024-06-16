Поиск

Швейцарская конференция по Украине призвала начать диалог всех сторон

В итоговом коммюнике, в частности, содержится призыв обеспечить территориальную целостность Украины

Швейцарская конференция по Украине призвала начать диалог всех сторон
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Швейцарская конференция по мирному урегулированию украинского кризиса в воскресенье приняла итоговое коммюнике, в котором содержится приверженность ее участников задаче обеспечить "принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах признанных на международном уровне границ".

При этом в документе, который цитируют западные СМИ, отмечается, что "для достижения мира нужны диалог между всеми сторонами и их участие".

В документе содержатся призывы обеспечить продовольственную и ядерную безопасность, гарантировать доступ к портам на Черном и Азовском морях в целях поддержки поставок продовольствия на мировые рынки. Авторы коммюнике также считают необходимым вернуть контроль Украине над Запорожской АЭС.

Коммюнике также призывает провести полный обмен пленными и вернуть домой всех украинских детей, которые "были депортированы или незаконно перемещены".

Коммюнике поддержали 80 участников конференции из примерно 100 делегаций стран и международных организаций. В частности, как уточняют СМИ, документ не подписали Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР, Таиланд, Индонезия, Мексика.

Двухдневная конференция по урегулированию украинского конфликта состоялась в швейцарской Люцерне.

В миреГлава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФГлава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФЧитать подробнее

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила 15 июня, что для урегулирования украинского кризиса нужно будет на определенном этапе подключить к переговорам Россию. Ранее швейцарские власти неоднократно объясняли, что понимают невозможность урегулировать конфликт, если в этом процессе не участвует одна из сторон.

В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине в Швейцарии.

Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Россия требует нейтральный, внеблоковый и неядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, заявил Путин.

Президент РФ отметил, что необходима отмена всех антироссийских санкций. При этом Путин заявил, что реалии на земле будут и дальше меняться не в пользу Киева, и условия для начала переговоров будут другими.

Украина Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков отметил, что фиксация договоренностей по Украине с Зеленским де-юре не будет легитимной

Военная операция на Украине

Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронте

Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронте

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль приостановил боевые действия на юге сектора Газа для доставки гумпомощи

Операция США и союзников против хуситов

Экипаж украинского сухогруза, атакованного йеменскими хуситами, покинул судно

Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана

Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана

Что произошло за день: суббота, 15 июня

Военная операция на Украине

США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику

США выделят Украине более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику

В G7 займутся решением технических вопросов по использованию доходов от активов РФ

Глава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФ

Глава Швейцарии заявила о невозможности урегулировать кризис на Украине без участия РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });