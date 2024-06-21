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В Кремле уточнили, что Путин под словами "идти до конца" подразумевал цели СВО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во Вьетнаме, имел в виду, что России нужно идти до конца в достижении целей специальной военной операции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Естественно – в проведении СВО, достижении наших целей", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Так он пояснил прозвучавшие накануне слова Путина относительно того, что России на фоне роста эскалации со стороны Запада лучше "идти до конца".

Дмитрий Песков Владимир Путин Вьетнам
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