В Кремле уточнили, что Путин под словами "идти до конца" подразумевал цели СВО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во Вьетнаме, имел в виду, что России нужно идти до конца в достижении целей специальной военной операции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Естественно – в проведении СВО, достижении наших целей", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Так он пояснил прозвучавшие накануне слова Путина относительно того, что России на фоне роста эскалации со стороны Запада лучше "идти до конца".