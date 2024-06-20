Путин заявил, что попытки выдавить РФ из Харьковской области обойдутся Киеву большими потерями

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - России известно, что Запад подталкивает Украину любой ценой выдавить российские подразделения из Харьковской области, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что эти попытки будут связаны с большими потерями ВСУ

"Что касается харьковского направления, здесь секрета-то нет, я же сказал еще полгода назад, я говорил о том, что если обстрелы наших приграничных пунктов будут продолжаться, будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории", - сказал Путин в ходе общения с журналистами в Ханое.

Он подчеркнул, что обстрелы продолжились, "а мы сделали то, о чем и говорили".

"Нам известно о том, что европейцы, американцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой, опять хочу подчеркнуть, именно любой ценой выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО и потом выборами в США. Ну, посмотрим, что будет происходить на самом деле", - сказал Путин.

При этом он добавил: "Но вот эта команда "любой ценой", я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам".

В любом случае, продолжил президент, у России нет цели подходить к Харькову. "Это такое тактическое направление, а противник будет пытаться подать это как стратегический успех, если у него что-то получится. Ну, посмотрим, что у него на самом деле будет получаться, но это уже связано с большими потерями, думаю, что, скорее всего, вот в таком ключе ситуация и будет развиваться", - сказал глава государства.

Давать прогнозы сложно, добавил он, поскольку речь идет о боевых действиях.