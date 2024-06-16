Песков заявил о продолжении работы по созданию буферной зоны в Харьковской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит работу по созданию буферной зоны в Харьковской области, пока не обезопасит Белгородскую область и другие регионы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По Харьковской области идет работа по созданию буферной, санитарной зоны. Эта работа продолжается и, разумеется, пока мы не обезопасим Щебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, эта работа не прекратится", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Так представитель Кремля ответил на вопрос, что Россия планирует делать с Харьковской областью и Одессой в свете того, что Владимир Путин потребовал от Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Внимание пресс-секретаря президента обратили на то, что мир подошел недопустимо близко к точке невозврата, и поинтересовались, если российские предложения по Украине не услышат, будет ли эта точка пройдена.

"Путин сказал, что опасность большая. Мы видим, как страны коллективного Запада: США, Франция, другие европейские страны, - без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно, это не может происходить без ответа России. Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами целей специальной военной операции", - ответил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил о готовности России прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Россия требует нейтральный, внеблоковый и неядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, заявил Путин. Он отметил, что необходима отмена всех антироссийских санкций. При этом Путин заявил, что реалии на земле будут и дальше меняться не в пользу Киева, и условия для начала переговоров будут другими.