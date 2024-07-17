Кремль не видит признаков провала в создании санитарной зоны в Харьковской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области не означает провал операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области, это ответная мера в связи с бомбардировкой мирных объектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, не означает ли введение ограничений для доступа населения в ряд населенных пунктов в Белгородской области провалом мер по обеспечению безопасности граждан, представитель Кремля ответил: "Нет, не означает, эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения".

Вместе с тем, отметил Песков, "пока еще она не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру".

Пресс-секретарь главы государства сказал, что именно в качестве ответной меры и введены ограничения доступа к населенным пунктам в Белгородской области.

"С тем чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики", - подчеркнул Песков.

16 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оперштаб региона принял решение ограничить доступ в 14 приграничных населенных пунктов, где обстановка с обстрелами наиболее тяжелая.