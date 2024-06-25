Пенсии работающих пенсионеров могут увеличить как минимум на 1,3 тыс. руб.

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пенсии работающих пенсионеров в России могут быть проиндексированы в среднем на 1,3 тыс. рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1,3 тыс. рублей", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник.

24 июня комитет Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов одобрил проект закона об индексации пенсий для рассмотрения в первом чтении. Председатель комитета Ярослав Нилов заявил на заседании, что законопроект может быть рассмотрен во всех трех чтениях уже на этой неделе. По его словам, предположительно, второе чтение может состояться в среду.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и пенсии неработающих. Для обеих пенсий предусмотрена индексация дважды в год, начиная с февраля 2025 года. Он также пояснял, что для расчета размера прибавки к пенсии работающих в будущем году "за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 года". Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить уже после завершения трудовой деятельности, отмечал министр.