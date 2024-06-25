Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

Пенсии работающих пенсионеров могут увеличить как минимум на 1,3 тыс. руб.

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пенсии работающих пенсионеров в России могут быть проиндексированы в среднем на 1,3 тыс. рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1,3 тыс. рублей", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник.

24 июня комитет Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов одобрил проект закона об индексации пенсий для рассмотрения в первом чтении. Председатель комитета Ярослав Нилов заявил на заседании, что законопроект может быть рассмотрен во всех трех чтениях уже на этой неделе. По его словам, предположительно, второе чтение может состояться в среду.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и пенсии неработающих. Для обеих пенсий предусмотрена индексация дважды в год, начиная с февраля 2025 года. Он также пояснял, что для расчета размера прибавки к пенсии работающих в будущем году "за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 года". Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить уже после завершения трудовой деятельности, отмечал министр.

Антон Котяков Татьяна Голикова Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

ГД приняла в I чтении проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД приняла в I чтении проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам
Военная операция на Украине

Режим ЧС введен в районе Воронежской области после атаки со стороны Украины

АТОР сообщила о снижении продаж туров в Крым за день на 20%

АТОР сообщила о снижении продаж туров в Крым за день на 20%
Нападение боевиков в Дагестане

Число погибших при терактах в Дагестане полицейских выросло до 16

Следствие уточнило, что в пожаре во Фрязине погибли шесть человек

Следствие уточнило, что в пожаре во Фрязине погибли шесть человек

Над Белгородской областью за ночь уничтожено 29 дронов ВСУ, над Воронежской - один

Поражено несколько целей на подлете к Белгороду, есть еще один пострадавший

Женщина пострадала после массированной атаки БПЛА на Белгород

Открытое горение в административном здании во Фрязино ликвидировано

Открытое горение в административном здании во Фрязино ликвидировано
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });