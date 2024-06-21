В Краснодаре повреждены автовокзал и котельная после атаки дронов, есть пострадавшие

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Беспилотники самолетного типа атаковали Краснодар в пятницу, в результате пострадали четыре человека, сообщает оперштаб региона.

"Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала "Южный" и котельной, расположенные в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 июня несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглось массированной атаке, среди них Темрюкский район, Ейский и Северский районы.